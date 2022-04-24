ديفيد هنري رئيسا لمدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية

أعلنت مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية عن تولي ديفيد هنري منصب الرئيس التنفيذي لمدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية التي أعلن عنها نهاية العام الماضي.

وأكد معالي رئيس مجلس إدارة مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية الدكتور غسان الشبل، أن المدينة بدعم من ولي العهد - حفظه الله -، تسعى إلى إنشاء منظومة حيوية من المواهب السعودية الشابة للإسهام في بناء مستقبل المملكة والعالم، من خلال تشجيع التعلم وتنمية المهارات القيادية للشباب. وقال: يسرنا أن نرفد فريق المدينة بشريك مخضرم وطيب السمعة مثل ديفيد هنري الذي سيساعدنا في وضع استراتيجية طويلة الأجل لدعم الاستدامة الاقتصادية والحضرية للمدينة".

ويمتلك هنري خبرة واسعة في قطاع التطوير العقاري تمتد على مدار أربعة عقود، حيث أشرف على الفريق المسؤول عن تطوير المدينة منذ بدء العمل على المشروع بهدف تعزيز مكانتها كمنظومة حيوية لتمكين الشباب السعودي ومركز عالمي لرعاية المشاريع المبتكرة والتعليمية والإبداعية.

ويسعى ديفيد هنري لتطوير وجهة تضع تمكين الشباب والابتكار في صلب أولوياتها تحقيقًا لرؤية ولي العهد الطموحة للمدينة، والعمل مع مواهب سعودية لتشييد مدينة تعزز من قدرات الكوادر المحلية.

كما يركز بشكل عام على رفع معدلات التوطين بوضع مستهدف لزيادة نسبة السعودة من 58 % وحتى 70 % بنهاية عام 2022م مع التركيز بشكل خاص على تمكين المرأة وتطوير مهارات فريق العمل.

ولدى هنري خبرة واسعة في القطاع جمعها خلال عمله في أستراليا وجنوب شرق آسيا، حيث استهل مسيرته المهنية في مجموعة "ليند ليس جروب" بمدينة سيدني، كما عمل أيضاً مع مجموعة "مور جروب" وهي شركة تطوير عقاري تركز على مجموعة متنوعة من المشاريع.

وسبق لهنري أن شغل منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة "سبرينجفيلد سيتي جروب" التي تولت مسؤولية تطوير مدينة جديدة في منطقة جنوب شرق كوينزلاند في عام 1992م. إضافة إلى ذلك، شغل هنري منصب العضو المنتدب لشركة "فينا كابيتال ريل استيت ليمتد" التي تمتلك محفظة مشاريع نشطة تضم أكثر من 40 مشروعًا.

كما شغل هنري منصب العضو المنتدب لصندوق "فينالاند" المدرج في "سوق لندن للاستثمارات البديلة"، بالإضافة إلى عضوية لجنة الاستثمار في شركة "فينتشر كوميرشال ريل استيت".

وقال ديفيد هنري: "بوصفها وجهة تضع الشباب والابتكار والإبداع في صلب أولوياتها، ستشكل المدينة مصدر إلهام للجميع وستسهم في تحقيق الرؤية الطموحة للأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز لبناء مستقبل المملكة العربية السعودية، ويشرفني أن أكون جزءًا من هذا المشروع الذي يدفع حدود الابتكار في التصميم نحو آفاق جديدة ويعزز الاستدامة بمختلف مفاهيمها ويتعهد بتنمية القدرات الشبابية السعودية".

يذكر أن مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية تقع في حي عرقة بمحاذاة وادي حنيفة وتمتد على مساحة 3.4 كم مربع تقريبًا.

وسيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل حول مراحل سير مشروع مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية خلال الفترة القادمة.