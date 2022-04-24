برئاسة وزير الحج والعمرة .. مؤسسة نسك الخيرية للحج والعمرة تباشر أعمالها

محمد بن مسعود - الدمام - اخبار الخليج – جلالة الملك يصدر مرسومًا بتعيين الشيخ تركي بن دعيج آل خليفة مديرًا عامًا للإدارة العامة للموارد ونظم المعلومات بشئون الجمارك في «الداخلية»

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