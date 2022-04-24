اخبار الخليج – جلالة الملك يصدر مرسومًا بتعيين الشيخ تركي بن دعيج آل خليفة مديرًا عامًا للإدارة العامة للموارد ونظم المعلومات بشئون الجمارك في «الداخلية»

محمد بن مسعود - الدمام - صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مرسوم رقم (18) لسنة 2022 بتعيين مدير عام بشئون الجمارك في وزارة الداخلية، جاء فيه:
المادة الأولى
يُعيّن الشيخ تركي بن دعيج آل خليفة مديرًا عامًا للإدارة العامة للموارد ونظم المعلومات بشئون الجمارك في وزارة الداخلية.
المادة الثانية
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.
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