اخبار الخليج – سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يصدر قراراً بتعيين مديرٍ بشئون الجمارك بوزارة الداخلية

محمد بن مسعود - الدمام - صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم (26) لسنة 2022 بتعيين مدير بشئون الجمارك بوزارة الداخلية ، جاء فيه: المادة الأولى يُعيَن السيد عارف عبدالرحمن فقيه مديراً لإدارة الرقابة ومتابعة الأداء بشئون الجمارك بوزارة الداخلية. المادة الثانية: على وزير الداخلية تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

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