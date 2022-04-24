إدارة “تعليم الجوف” تودع 2.2 مليون ريال في حسابات الطلبة

محمد بن مسعود - الدمام - أودعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف أكثر من 2.2 مليون ريال في الحسابات البنكية عبر نظام التحويل السريع لنحو 6589 طالباً وطالبة، مستفيدين من برنامج الإعانات والمكافآت.

وأوضح مدير إدارة خدمات الطلاب صقر بن فرحان الصقر إن المبلغ يمثل مكافآت طلاب مدارس تحفيظ القرآن الكريم وبرامج التربية الخاصة وأبناء المعلمين والمعلمات المتوفين والقرى النائية والاغتراب، وذلك لشهر أبريل لعام 2022م.