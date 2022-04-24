شكرا لقرائتكم خبر عن 45 مستفيداً من جهود مركز أمراض القلب بالمدينة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكّن مركز أمراض وجراحة القلب بالمدينة المنورة الصحي من تركيب 53 دعامة قلب لـ 45 مستفيداً خلال الربع الأول من العام 2022م، في إطار برامج الشراكة المجتمعية وبالتعاون مع عدد من الجمعيات والمؤسسات الخيرية والمانحة.

وكان تجمع المدينة المنورة الصحي قد أبرم 3 اتفاقيات شراكة مجتمعية بين مركز أمراض وجراحة القلب بالمدينة المنورة والعديد من الجهات لدعم وتأهيل بعض مرضى القلب فاقدي أهلية العلاج ، حيث تهدف هذه الاتفاقيات إلى تكفل الجهات الخيرية بقيمة علاج مرضى القلب ممن ليس لديهم أهلية علاج من المقيمين، وتقليص قوائم الانتظار لمرضى القلب بمستشفيات المنطقة.