اخبار الخليج – وزارة الصناعة والتجارة والسياحة تطرح مزايدة لتأجير قسائم لتطوير وتشغيل مساكن للعمال بالمناطق الصناعية

محمد بن مسعود - الدمام - صرحت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة أنه تم طرح مزايدة لتطوير وتشغيل مساكن العمال ومرافق بيع بالتجزئة في عدد من المناطق الصناعية التابعة لها من قبل مجلس المناقصات والمزايدات، على أن يتم فتح العطاءات المقدمة للمشروع بعد الانتهاء من الإجراءات اللازمة لذلك.

وفي ذات السياق أشار المهندس خالد علي القلاف مدير إدارة المناطق الصناعية، أن المشروع يهدف إلى تطوير مساكن عمال ملائمة ومطابقة للمواصفات والاشتراطات المعمول بها في مملكة البحرين من أجل تحسين الظروف البيئية والمعيشية للعمال، بالإضافة إلى المساهمة في تقليل ظاهرة مساكن العمال العشوائية في المملكة.

ويتضمن المشروع تخصيص 3 مواقع لتطوير مساكن العمال ومرافقها بمساحة إجمالية تزيد عن 10,500 متر مربع، حيث تبادر الشركات الراغبة بالمشاركة في المزايدة بتقديم عطاءاتها لتأجير أحد هذه المواقع أو عدد منها وتقاسم الإيرادات مع الوزارة، على أن تقوم الشركة الفائزة في المزايدة بأعمال التصميم والبناء والتمويل والتشغيل والصيانة لمساكن العمال ومرافق بيع بالتجزئة لمدة 25 سنة من توقيع عقد الإيجار.

ويأتي هذا المشروع انطلاقاً من حرص الوزارة على تعزيز الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، وإيجاد الحلول التي تصب في دعم العمليات التشغيلية للمنشآت الصناعية القائمة في المناطق الصناعية.

وتدعو الوزارة من تتوافر فيهم الكفاءة اللازمة من الشركات الراغبة في المشاركة، إلى شراء وثائق المناقصة إلكترونياً من خلال النظام الإلكتروني التابع لمجلس المناقصات والمزايدات https://etendering.tenderboard.gov.bh ، علماً بأن تاريخ إغلاق المزايدة يوافق الأحد 12 يونيو 2022.