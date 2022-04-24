اخبار الخليج – اللجنة المشتركة بين المالية والمرافق توافق على مشروع اتفاقيتي القرض والضمان الاجتماعي لإنشاء مركز التحكم في شبكات الكهرباء والماء

محمد بن مسعود - الدمام - عقدت اللجنة المشتركة بين لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ولجنة المرافق العامة والبيئة، اجتماعها الثالث برئاسة سعادة النائب خالد بوعنق رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة وبحضور سعادة النائب أحمد السلوم رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية، وأصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنتين. وبدايةً قامت اللجنة بالتصديق على محضر الاجتماع السابق، كما والتقت اللجنة خلال الاجتماع بسعادة المهندس وائل المبارك وزير شؤون الكهرباء والماء وممثلين من وزارة المالية والاقتصاد الوطني. وعلى الصعيد ذاته، ناقشت اللجنة مشروع قانون بشأن التصديق على اتفاقيتي القرض والضمان لمشروع إنشاء مركز التحكم الجديد للمراقبة والتحكم في شبكات الكهرباء والماء بين حكومة مملكة البحرين والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي المرافق للمرسوم رقم (٢) لسنة ٢٠٢٢، وخلال الاجتماع تم الاطلاع على نص المشروع بقانون، وارتأت اللجنة الموافقة على مشروع قانون بإجماع الأعضاء الحاضرين.

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