اخبار الخليج – وزارة «الأشغال»: ماضون في تنفيذ مشاريع البنية التحتية.. وخطة تطويرية لمنطقتي صدد وشهركان

محمد بن مسعود - الدمام - صرحت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بأنها تعمل على خطة تطويرية لمنطقتي صدد وشهركان بــ (الدائرة الثانية عشر) في المحافظة الشمالية، حيث تشمل على مشاريع الطرق والصرف الصحي والبلديات وغيرها، وذلك لتطوير البنية التحتية وتقديم خدمات بلدية وخدمية ذات جودة عالية وبما يلبّي احتياجات المواطنين والمقيمين.

وأوضحت أن القرى القديمة في المنطقة الغربية بالمحافظة الشمالية موصلة بخدمات الصرف الصحي بشكل كامل، أما المناطق غير الموصلة، فهي امتدادات القرى (مناطق حديثة) والتي تشهد تطوراً عمرانياً مستمراً كبقية المناطق بجميع محافظات مملكة البحرين.

الصرف الصحي في منطقة صدد

وفيما يتعلق بمنطقة صدد، أفادت الوزارة بأنها موصلة بشبكة الصرف الصحي بنسبة تقدّر بـ 72٪، حيث تم توصيل مجمع 1037 بالكامل بشبكة الصرف الصحي، أما مجمع 1038 في المنطقة ذاتها، فقد بلغت نسبة التوصيل فيها حوالي 69.5%.

وحول المرحلة الثانية من مشروع شبكة الصرف الصحي بمجمع 1038 في صدد، قالت الوزارة إنه تم الانتهاء منها في 2018، حيث تم توصيل 450 عقار وتنفيذ أكثر من 4,678 متر من خطوط الصرف الصحي للشبكة الرئيسية.

وتابعت: أمّا المرحلة الثالثة من المشروع، فيتم إعداد وثائق المناقصات، وهو مدرج ضمن الميزانية الحالية للتنفيذ ومتوقع طرحه في مناقصة خلال الربع الثاني من العام الحالي، منوهة بأنه تم الانتهاء من التصاميم التفصيلية للمشروع.

وذكرت الوزارة أن المرحلة الرابعة من المشروع، فسيتم إعداد التصاميم له خلال الخدمات الاستشارية لإعداد التصاميم لعدد من الشبكات بالمرحلة الثانية.

ونوّهت بأن المشروع يندرج ضمن الرؤية الاستراتيجية للوزارة لتطوير خدمات الصرف الصحي في المحافظة الشمالية، وذلك سعياً منها لتوفير خدمات البنية التحتية ضمن الأولويات الوطنية بتغطية جميع مناطق البحرين المأهولة بخدمة الصرف الصحي المطورة بما يضمن توفير بيئة آمنة وصحية للمواطنين، ويأتي من منطلق حرص الحكومة على توفير الحياة الكريمة للمواطنين.

تطوير الطرق في منطقة صدد

أما فيما يتعلق بقطاع الطرق بمنطقة صدد، أكدت الوزارة أنها انتهت من عدد من المشاريع منها تسوية الطريق3811 بمجمع 1038 في صدد، حيث اشتملت أعمال التسوية على دفن الطريق ليتناسب مع مستوى المداخل للعقارات وذلك لتسهيل الحركة المرورية للمنطقة نظراً لعدم وجود الشبكة الصرف الصحي، وتم فتح منفذ من شارع 36 إلى الطريق 3841 لخدمة المواطنين والمقيمين بالمنطقة عبر ربط المنطقة بشبكة الطرق، وإنشاء منفذ لمجمع 1038 من الطريق 3841 للدخول والخروج من وإلى منطقة التقسيم الجديدة (الواقعة غرب شارع الشيخ حمد)،كذلك يتم حالياً تنفيذ أعمال صيانة عدد من الطرق منها طريقي 3827، 3819 بمجمع 1038.

الصرف الصحي في شهركان

وأفادت الوزارة بأن قرية شهركان موصلة بشبكة الصرف الصحي بنسبة 73.31%، فقد تم توصيل الأجزاء المعمرة من مجمع 1043 بشبكة الصرف الصحي بالكامل، أما مجمع 1044 من منطقة شهركان، فقد تم توصيله بنسبة 53.7 % وفيما يخص الجزء غير الموصل منها، فانه سيتم تنفيذه بمشروع شبكة الصرف الصحي لمنطقة شهركان والذي سيتم إعداد التصاميم له من خلال الخدمات الاستشارية لإعداد التصاميم لعدد من الشبكات المرحلة الثانية.

وأوضحت الوزارة بأنه يتم حالياً العمل على تنفيذ عدد من الخطوط الرئيسية، وهي خط الصرف الصحي الرئيسي من منطقة سلماباد إلى عالي، وخط الصرف الصحي الرئيسي من عالي إلى تقاطع شبكتي E ,F بمرحلتيه بشارع الشيخ سلمان، مفيدة بأنه يوجد خط آخر وهو خط الصرف الصحي الرئيس من منطقة بوري إلى مدينة حمد ومن المؤمل طرح مناقصته خلال الربع الثاني من العام 2022.

وذكرت الوزارة بأن هذه الخطوط تشكّل منظومة متكاملة لنظام الصرف الصحي القائم، والتي ستسهم في تحسين كفاءه الشبكة وزيادة طاقاتها الاستيعابية، مما سيمكن في السنوات القادمة من تنفيذ عدد من شبكات الصرف الصحي في منطقتي صدد وشهركان بمجمع 1044 وربطها بالشبكة العامة، وذلك وفقاً لبرنامج متكامل يحدد بالألويات وما يرصد لمشاريع الصرف الصحي من ميزانيات.

المشاريع المنجزة في شهركان (الطرق):

وتابعت الوزارة بأنه تم تنفيذ عدد من مشاريع الطرق التي تخدم قرية شهركان والأهالي، كمشروع تطوير قرية شهركان (المرحلة الأولى والثانية)، والذي اشتمل على إعادة إنشاء الطرق، وتحسين مستوى الإنارة ووضع قنوات أرضية لاستخدامها من قبل الخدمات وإنشاء بعض المرتفعات لتخفيف السرعة ووضع الإرشادات والعلامات المرورية التنظيمية والتحذيرية اللازمة لتحقيق السلامة المطلوبة.

وأضافت بأنه تم كذلك العمل على مشروع رصف الطرق الترابية 4463، و4457 والطرق المحيطة بمجمع 1044 في شهركان، حيث اشتمل المشروع على أعمال رصف الطريق بطبقة من الأسفلت، وتوفير أعمدة الإنارة وإنشاء بعض المرتفعات لتخفيف السرعة ووضع الإرشادات والعلامات المرورية التنظيمية والتحذيرية اللازمة لتحقيق السلامة المطلوبة، إلى جانب صيانة عدد من الطرق منها 4285، 4442، 4279 بمجمع 1042 في شهركان.

وأوضحت الوزارة بأنه تم اتخاذ الإجراءات الفورية لخدمة قاطني المنطقة بتهيئة عدد من الطرق لتسهيل الحركة المرورية بالمنطقة، منوهة بأن استراتيجية عمل الوزارة تتمثل في تنفيذ أعمال البنية التحتية بعد الانتهاء من مشاريع شبكة الصرف الصحي، ومن ثم البدء بأعمال رصف الطرق الترابية، وذلك تفادياً لتكرار أعمال الحفر في المنطقة ذاتها.

شؤون البلديات:

وتحرص الوزارة على الاهتمام بالجانب الجمالي في مختلف مناطق مملكة البحرين، ومن بينهما قريتيْ صدد وشهركان، وذلك من خلال وضع خطة لتنفيذ عدد من مشاريع التشجير الحالية والمستقبلية، حيث ستعمل الوزارة على تشجير شوارع القريتين باختيار أصناف الأشجار المناسبة لتشجير الشوارع والتقاطعات، وهي أشجار كبيرة دائمة الخضرة وتم اختيارها نظرًا لمناسبتها لطبيعة المنطقة وانخفاض استهلاكها للمياه وطبيعة المناخ بشكل عام ومن بينها أشجار الرول والنيم والغاف والسدر واللبخ وبونسيانا، والتي من المقرر أن تشمل شارع زيد بن عميرة وشارع 36 وشارع 37 وشارع شرق صدد الرابط بين دوار 13 وشارع 13 وشوارع أخرى.

وتعمل الوزارة على إنهاء الإجراءات الإدارية وتخصيص الميزانيات اللازمة لتنفيذ مشاريع التشجير، وذلك بعد إنهاء أعمال البنية التحتية في المنطقة، لافتة إلى وجود مخططات للكثير من المشاريع المستقبلية في المنطقة.

الخطة التطويرية:

وذكرت الوزارة بأنها قامت بالتنسيق مع عدد من الجهات الخدمية الأخرى بزيارة ميدانية للمنطقة لحصر الاحتياجات فيها، والذي كان أبرزها تطوير شبكة الطرق، وتطوير خدمات الصرف الصحي، والتشجير والمرافق العامة وغيرها.

وعليه، فقد أعدّت الوزارة خطة لتطوير البنية التحتية في منطقتي صدد وشهركان تماشياً مع الخطط التنموية، حيث تسعى الوزارة إلى تلبية احتياجات المواطنين في المنطقة، وتعمل على تنفيذ الخطط والبرامج والمشاريع الخدمية الاستراتيجية والمشاريع التطويرية ذات الطابع الخدمي وغيرها من مشاريع البنية التحتية بما يتناسب مع ما يتم تخصيصه من اعتمادات مالية، وقد قامت الوزارة بإدراج عدد من المشاريع في قطاع الطرق والصرف الصحي والبلديات ضمن الخطة المستقبلية.

وأشارت الوزارة إلى حرصها على متابعة احتياجات المواطنين وتلبية تطلعاتهم بمختلف مناطق المملكة عبر التواصل والتنسيق الدائم مع أعضاء المجالس البلدية لإشراكهم وأخذ آرائهم عند تنفيذ المشروع لتقديم أفضل الخدمات لهم، مبينة بأنه يتم تنفيذ مشاريع البنية التحتية وفقاً للأولويات والإمكانات المتاحة.