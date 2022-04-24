أمين عسير : وحدة مراقبة النظافة والمرادم بأبها تسهم في مؤشرات جودة الحياة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس وقف أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي اليوم على المراحل النهائية لإنجاز وحدة التحكم الموحدة لأنظمة مراقبة النظافة والمرادم الإلكترونية بأبها الحضرية. وأكد الحميدي حرص الأمانة على تطوير خدماتها ودعم مشاريع النظافة بأحدث التقنيات بهدف التطوير المستمر لأداء خدمات النظافة بمنطقة عسير، مشيراً إلى أن هذه الوحدة تهدف إلى تقليل الوقت اللازم للاستجابة في عمليات مراقبة أعمال النظافة وإدارتها بشكل فعال، وبكفاءة عالية ، وذلك ضمن إستراتيجية الأمانة لتقديم خدمات إلكترونية ترفع مؤشرات جودة الحياة. أخبار قد تهمك

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