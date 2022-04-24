أمانة العاصمة المقدسة تكثف جولاتها الرقابية في العشر الأواخر على المنشآت الغذائية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

تواصل أمانة العاصمة المقدسة عبر بلدياتها الفرعية خلال الربع الأول من العشر الأواخر لشهر رمضان المبارك، جولاتها التفتيشية ضمن أعمال الحملة الرقابية والتوعوية (وعيكم أمانة) على المحال ذات العلاقة بالصحة العامة.

من جانبها ‏واصلت بلدية الحديبية الفرعية جولاتها التفتيشية و الرقابية بواقع (439) جولة على المحال الغذائية تم خلالها مخالفة (219) منشأة وإغلاق (12) منشأة ومصادرة (359) كجم أغذية غير صالحة، وذلك في عدد من المواقع بنطاق البلدية الإشرافي، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بحق المخالفين.

كما قامت بلدية العزيزية الفرعية بتكثيف جولاتها الرقابية والميدانية بنطاقها الإشرافي، وتم رصد وضبط مطبخ عشوائي داخل عمارة سكنية يفتقر للاشتراطات الصحية والبلدية والعديد من المخالفات البلدية، وأسفر عن ضبط وإتلاف (800) كجم من اللحوم والخضروات مجهولة المصدر مخزنة بطرق غير سليمة وضبط (450) كجم من الأرز، وضبط وإتلاف أواني للطبخ غير صالحة، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بحق المخالفين.

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وواصلت بلدية الشوقية الفرعية حملاتها الرقابية على أماكن بيع وتداول المواد الغذائية (الفود ترك) للتأكد من تراخيصها والمباسط الموسمية بالمنطقة، أسفر عنها إغلاق وإزالة عدد (3) مباسط غير مرخصة وجرى تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بحق المخالفين.