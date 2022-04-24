الأسواق الحرة البحرين الراعي الذهبي  لمعرض البحرين الدولي للطيران 2022

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت اللجنة المنظمة لمعرض البحرين الدولي للطيران عن توقيع إتفاقية مع شركة البحرين للأسواق الحرة ذ.م.م والتي تتولى الرعاية الذهبية للدورة السادسة لمعرض البحرين الدولي للطيران 2022، المزمع تنظيمه في قاعدة الصخير الجوية في مملكة البحرين خلال الفترة ما بين 9- 11 نوفمبر 2022، برعاية ملكية سامية من لدن صاحب الجلالة الملك المفدى حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه وبإشراف سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى ورئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرض البحرين الدولي للطيران وبتنظيم من وزارة المواصلات والاتصالات وسلاح الجو الملكي البحريني.

وبهذه المناسبة صرح وزير المواصلات والاتصالات، المهندس كمال بن أحمد محمد: «تعد النسخة السادسة التي نحتفل فيها بمرور عشر سنوات على إنطلاق معرض البحرين الدولي للطيران في عام 2010 حدثاً مهماً لنا جميعاً في نجاح إستمرار هذا المعرض بفضل من الله والرعاية الملكية وإهتمام ومتابعة حكومتنا الرشيدة، بما فيهم المحرك الأساسي لإقتصاد المملكة وهو دعم الشركات الوطنية ومن ضمن هذه الشركات هي مشاركة شركة البحرين للأسواق الحرة ذ.م.م الراعي الذهبي للمعرض والذي يؤكد دور القطاع الخاص في دعم المبادرات والفعاليات التي تروج لمملكة البحرين كحدث دولي ومدى أهمية معرض البحرين الدولي للطيران كحدث في إستقطاب الزوار للمملكة والذي أخذ موقعه الإقليمي والعالمي.

وأضاف وزير المواصلات والاتصالات «نحن سعداء من مشاركة ودعم شركة البحرين للأسواق الحرة ذ.م.م والتي يشكل لها قطاع الطيران أهمية كبيرة في نشاطها التجاري».

من جانبه، صرح رئيس مجلس الإدارة لشركة البحرين للأسواق الحرة فاروق المؤيد عن بالغ سعادته لرعايتهم هذا الحدث، «حيث تفتخر شركة البحرين للأسواق الحرة ذ.م.م بالمشاركة ودعم معرض البحرين الدولي للطيران والذي بدوره يستقطب شركات الطيران الكبرى ونخبة من رجال الأعمال البارزين والمؤثرين في صناعة الطيران». حيث أضاف السيد المؤيد، إن مع بدأ تشغيل مبنى المسافرين الجديد لمطار البحرين الدولي في بداية عام 2021، حيث تشهد شركة البحرين للأسواق الحرة نمواً تدريجياً وذلك مع عودة حركة المسافرين التدريجية وإزدياد الطلب على السفر، ونحن على يقين أن معرض البحرين الدولي للطيران سوف يعزز في إستقطاب الشركات والأفراد من جميع أنحاء العالم للمشاركة وزيارة هذا المعرض والذي سوف يعكس من دور ومكانة مملكة البحرين الريادية في قطاع الطيران، كما أعرب عن تطلعهم للترحيب بالضيوف المشاركة في هذا الحدث المميز.

وقد حضر حفل توقيع الإتفاقية بسام الوردي الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الادارة لشركة البحرين للأسواق الحرة ويوسف محمود مدير معرض البحرين الدولي للطيران.