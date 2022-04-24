أمين عسير يقف على المراحل النهائية لوحدة التحكم  لمراقبة النظافة و المرادم لأبها الحضرية

وقف أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي على المراحل النهائية لإنجاز وحدة التحكم الموحدة لأنظمة مراقبة النظافة والمرادم الإلكترونية بأبها الحضرية .

وأكد الحميدي حرص الأمانة على تطوير خدماتها ودعم مشاريع النظافة بأحدث التقنيات بهدف التطوير المستمر لأداء خدمات النظافة بمنطقة عسير .

و جاءت تلك الجهود بهدف تقليل الوقت اللازم للاستجابة في عمليات مراقبة أعمال النظافة وإدارتها بشكل فعال، وبكفاءة عالية ، ويأتي ذلك كجزء من استراتيجية أمانة عسير لتقديم الحلول المبتكرة التي تصب في مصلحة المنطقة وتساهم في ضمان ورفع مؤشرات جودة الحياة.

الجدير بالذكر فإن غرفة التحكم الموحدة تعنى بإدارة أعمال النظافة في كل من مدينة أبها و خميس مشيط وأحد رفيدة والواديين ووادي بن هشبل.