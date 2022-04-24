وأكد الحميدي حرص الأمانة على تطوير خدماتها ودعم مشاريع النظافة بأحدث التقنيات بهدف التطوير المستمر لأداء خدمات النظافة بمنطقة عسير .
و جاءت تلك الجهود بهدف تقليل الوقت اللازم للاستجابة في عمليات مراقبة أعمال النظافة وإدارتها بشكل فعال، وبكفاءة عالية ، ويأتي ذلك كجزء من استراتيجية أمانة عسير لتقديم الحلول المبتكرة التي تصب في مصلحة المنطقة وتساهم في ضمان ورفع مؤشرات جودة الحياة.
الجدير بالذكر فإن غرفة التحكم الموحدة تعنى بإدارة أعمال النظافة في كل من مدينة أبها و خميس مشيط وأحد رفيدة والواديين ووادي بن هشبل.
كانت هذه تفاصيل خبر أمين عسير يقف على المراحل النهائية لوحدة التحكم لمراقبة النظافة و المرادم لأبها الحضرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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