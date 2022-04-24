الفهيد يُدشن منصة خرّيج

وتظهر المنصة العديد من البيانات من خلال مجموعة من المؤشرات كإحصائيات عامة للخريجين (بنين –بنات) في جميع الوحدات التدريبية ومعاهد الشركات الاستراتيجية والكليات التقنية العالمية وتشمل النسب والأعداد الإجمالية للخريجين والموظفين، كما تتضمن المنصة جميع بيانات الخريجين للأعوام 2018و 2019و 2020 و2021 ويتم منحهم صلاحية لرابط الدخول على المنصة.
كما تحوي منصة خريج على عدد من المميزات كأداة لمدخلات مبادرة تقييم معدلات التوظيف، وأداة لمدخلات مبادرة توسيع الطاقة الاستيعابية، ويمكن الاستفادة من المنصة لرصد التقارير المتعلقة بالخريجين وحالتهم الوظيفية، بإلإضافة إلى تسليط الضوء على التخصصات الأعلى توظيفا على مستوى المناطق وعلى مستوى كل منشأة تدريبية.
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