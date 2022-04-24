أكثر من 17 ألف سلة غذائية لمستفيدي بر الأحساء

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الأحساء

وزعت جمعية البر بالاحساء أكثر من 17 ألف سلة غذائية على المستفيدين الأكثر حاجة. بمشاركة عدد من الجهات المانحة ورجال الأعمال والأفراد والهيئات والمؤسسات الحكومية.

وأوضح مدير إدارة الشراكات والإعلام بجمعية البر وليد بن خالد البوسيف بأن الجمعية انتهت من توزيع اكثر من 17 الف سلة غذائية بدأت بتوزيعها مطلع شهر رمضان المبارك، وساهم في توزيع السلال الغذائية العينية التي تلقتها الجمعية من الجهات المانحة ورجال الأعمال عدد من المتطوعين والمتطوعات للأسر التي يصعب وصولها للجمعية. ومن منطلق تعزيز قيم التطوع لدى الاطفال تم اشراك طلاب الامام البحتري الابتدائية للبنين، وطالبات مدارس الشروق الاهلية، وطالبات الابتدائية الاولى لتحفيظ القران الكريم.

كما قامت الجمعية بإيداع قيمة السلة الغذائية في نظام منافذ لعدد كبير من المستفيدين والتي تمكنهم من التسوق لأكثر من مرة من أي من المراكز التجارية المتعاونة مع الجمعية.

من جهته أكد مدير إدارة المراكز ورعاية المستفيدين الدكتور عبدالمنعم الحسين بأن الجمعية حرصت على توزيع السلال التي تردها أولا بأول على مستفيديها الأحوج، كما راعت الجمعية أعداد أفراد الأسرة الواحدة في التوزيع

وأضاف الحسين بأن الجمعية خصصت فريقا من المتطوعين والمتطوعات لإعادة تكوين بعض السلال الغذائية والتأكد من صلاحية المواد الغذائية في بعض السلال الغذائية العينية التي تلقتها الجمعية وكذلك التأكد من ملاءمة ظروف التخزين لبعض المواد في تلك السلال.