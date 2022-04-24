محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض وجه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، بتهيئة جميع الجوامع والمصليات المكشوفة في مناطق المملكة لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك. وتم تحديد وقت إقامة صلاة العيد بعد شروق الشمس بربع ساعة بحسب توقيت أم القرى. أخبار قد تهمك

كانت هذه تفاصيل خبر تهيئة الجوامع والمصليات المكشوفة لإقامة صلاة عيد الفطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.