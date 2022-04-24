محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات سجّلت إيطاليا خلال الـ 24 ساعة الماضية 71.028 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة منذ بدء الجائحة إلى 16.079.209 حالات. وذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم، أنه تم تسجيل 143 وفاة جديدة خلال الساعات الماضية، ليصل إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 162.609 حالات وفاة.

كانت هذه تفاصيل خبر 71 ألف إصابة و143‪ وفاة بكورونا في إيطاليا خلال 24 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.