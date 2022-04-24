شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين منصة «خريج» لمعرفة أعداد ونسب التوظيف بكل تخصص بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشن معالي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد في الرياض، منصة خريج وهي منصة تحليلية تفاعلية تحتوي على بيانات خريجي المؤسسة مع الحالة الوظيفية لكل خريج وارتباطه الوظيفي بالقطاع وذلك بهدف معرفة أعداد ونسب التوظيف بكل تخصص لكل وحدة تدريبية لكل منطقة.

وتظهر المنصة العديد من البيانات من خلال مجموعة من المؤشرات كإحصائيات عامة للخريجين (بنين –بنات) في جميع الوحدات التدريبية ومعاهد الشركات الاستراتيجية والكليات التقنية العالمية وتشمل النسب والأعداد الإجمالية للخريجين والموظفين، كما تتضمن المنصة جميع بيانات الخريجين للأعوام 2018و 2019و 2020 و2021 ويتم منحهم صلاحية لرابط الدخول على المنصة.

كما تحوي منصة خريج على عدد من المميزات كأداة لمدخلات مبادرة تقييم معدلات التوظيف، وأداة لمدخلات مبادرة توسيع الطاقة الاستيعابية، ويمكن الاستفادة من المنصة لرصد التقارير المتعلقة بالخريجين وحالتهم الوظيفية، بإلإضافة ألى تسليط الضوء على التخصصات الأعلى توظيفاً على مستوى المناطق وعلى مستوى كل منشأة تدريبية.

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