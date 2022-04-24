محمد بن مسعود - الدمام - أعلن رئيس الوزراء البولندي السبت أن بلاده زودت حتى الآن أوكرانيا أسلحة قيمتها 1,6 مليار دولار لمساعدتها في مواجهة الغزو الروسي.
وصرح ماتيوش مورافتسكي بعد لقاء في كراكوف (جنوب) مع نظيره الأوكراني دينيس شميغال «حتى الآن، نقلت بولندا إلى جارتنا الشرقية معدات عسكرية تبلغ قيمتها حوالى 7 مليارات زلوتي، أي أكثر من 1,6 مليار دولار».
وأوضح في بيان أن «هذه المعدات تنقذ السيادة الأوكرانية والبولندية والأوروبية».
منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا نهاية فبراير، أعلنت الحكومة البولندية أنها زودت أوكرانيا خصوصاً صواريخ مضادة للدبابات وأخرى مضادة للطائرات ومدافع هاون وذخيرة وكذلك طائرات مسيّرة.
كما شمل الدعم أربعين دبابة ونحو ستين ناقلة مصفحة، وفق تقارير أوردتها وسائل إعلام بولندية ولم تؤكدها الحكومة رسمياً.
ووقع رئيسا وزراء البلدين خلال اجتماعهما في كراكوف على اتفاق تعاون في مجال السكك الحديد والشحن لنقل البضائع الأوكرانية يتيح لكييف تجاوز الحصار الذي تفرضه روسيا على الموانئ الأوكرانية.
كما وصفا العقوبات ضد روسيا بأنها «غير كافية بشكل واضح» ودعيا مرة أخرى إلى فرض عقوبات جديدة على قطاعات النفط والغاز والفحم الروسية.
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار دوليه – بولندا زودت أوكرانيا أسلحة بقيمة 1,6 مليار دولار منذ بدء الحرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.