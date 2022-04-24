اخبار الخليج – الشركة القابضة للنفط والغاز توزع أكثر من 400 وجبة إفطار صائم للأسر المتعففة

محمد بن مسعود - الدمام - نظمت الشركة القابضة للنفط والغاز مشروع المطبخ الخيري لمساعدة الأسر المتعففة بالتعاون مع جمعية حفظ النعمة، وذلك في إطار ترسيخ روح العطاء خلال الشهر الفضيل.

وباشر عدد من موظفي الشركة وأفراد عائلاتهم بالمساهمة في المبادرة، إذ تم طهو وتوزيع أكثر من 400 وجبة إفطار صائم، وذلك بمشاركة الرئيس التنفيذي للمجموعة، السيد مارك توماس.

وتواصل الشركة القابضة للنفط والغاز مساعيها والتزامها من أجل تحقيق أثر إيجابي في المملكة، حيث تحرص على تقديم يد العون لجميع فئات المجتمع من خلال دعم المبادرات الخيرية التي تسهم في نشر الوعي الاجتماعي، والذي من شأنه أن يحدث فارقًا ملحوظًا في مختلف فئات المجتمع البحريني.