ولي العهد يُعزي رئيس جمهورية كينيا في وفاة الرئيس السابق مواي كيباكي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس أوهورو كينياتا رئيس جمهورية كينيا، في وفاة الرئيس السابق السيد مواي كيباكي.

وقال سمو ولي العهد : “تلقيت نبأة وفاة الرئيس السابق لجمهورية كينيا السيد مواي كيباكي، وأُعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، متمنياً لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء”.

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