شكرا لقرائتكم خبر عن .. وخدمات طبية لـ 3 آلاف مستفيد بحجة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدمت العيادة الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في عزلة الدير بمديرية حيران في محافظة حجة، خدماتها الطبية لـ 3.027 مستفيدا خلال شهر مارس 2022م.كما راجع عيادة مكافحة الأمراض الوبائية 799 مريضا، وعيادة الطوارئ 96 فردا، وعيادة الباطنية 550 مستفيدا، وعيادة الصحة الإنجابية 48 حالة، فيما صرفت الأدوية لـ 1.512 شخصا، وراجع قسم الجراحة والتضميد 19 مستفيدا، وقسم الإحالة الطبية 3 مستفيدين، وعيادة التوعية والتثقيف 17 فردا.وفي الخدمات المرافقة راجع قسم الخدمات التمريضية 316 مريضا، وجرى تنفيذ 8 أنشطة للتخلص من النفايات.