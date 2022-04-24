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شاأمطار غزيرة في بريدة

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محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_القصيم

هطلت أمس السبت ، أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة القصيم ، شملت مدينة بريدة ومحافظات المنطقة ، وأجزاء متفرقة من مراكز المنطقة، جعلها الله سقيا رحمة وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد .

 

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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