شاأمطار غزيرة في بريدة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_القصيم هطلت أمس السبت ، أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة القصيم ، شملت مدينة بريدة ومحافظات المنطقة ، وأجزاء متفرقة من مراكز المنطقة، جعلها الله سقيا رحمة وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد . أخبار قد تهمك

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