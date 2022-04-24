وزير الأوقاف المصري يطلق حملة رقابية للتأكد من غلق المساجد فى التهجد!

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات شنت وزارة الأوقاف المصرية حملات ليلية على المساجد في عدد من المناطق بالجمهورية المصرية للتأكد من إغلاقها، ولمنع أي مظاهر خاصة بالعشر الاواخر مثل الاعتكاف والتهجد بعد قرار وزير الأوقاف بغلق المساجد هذا العام بدعوى الإجراءات الاحترازية. وظهرت مشاهد للعاملين بالأوقاف وهو يلتقطون الصور أمام المساجد المغلقة في محافظة الإسماعيلية أثناء الحملات التفتيشية. وكانت وزارة الأوقاف قررت منع صلاة التهجد والاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان وهددت بمعاقبة أي إمام مسجد يسمح بإقامة تلك الشعائر بالفصل والتحقيق، بعد توصية لجنة إدارة الأزمات وجائحة كورونا التابعة لرئاسة مجلس الوزراء.

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