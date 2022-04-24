الكلية التقنية للبنات بتبوك تحصل على المركز الثاني في تقييم المستكشف الخفي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق- تبوك حققت الكلية التقنية للبنات بمنطقة تبوك المركز الثاني بين المنشآت التدريبية بالمملكة في مشروع المستكشف الخفي بمرحلته الرابعة للعام 1443هـ وفق ما أعلنته المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني . وقدّم مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك المهندس علي بن مرزوق البلوي شكره وتقديره لعميدة الكلية التقنية للبنات بالمنطقة سهى بنت محمد حمزي والهيئة التدريبية والإدارية على ما حققوه بين صفوف الكليات على مستوى المملكة الذي يعكس جهودهم وتميزهم مبيناً أن الإنجاز الحقيقي يكمن في المحافظة على هذا التميز والسعي للحصول – بمشيئة الله – على المركز الأول ، وفق ما تسعى له المؤسسة لتحسين جودة الخدمات التدريبية التي تقدّمها كلياتها ووحداتها التدريبية والعمل على ضمان سير مخرجات التدريب وفق متطلبات سوق العمل وتماشياً مع تطلعات ولاة الأمر – حفظهم الله – موضحاً أن مشروع المستكشف الخفي يستند على تقييم أداء الخدمات وجودتها من خلال 4 عناصر رئيسة: (التحليل والتخطيط والتنفيذ ومن ثم التقرير والرصد)؛ لتنفيذ عملية المستكشف الخفي وتحليل النتائج على مدار السنة التدريبية بتفاعل مباشر مع الوحدة التدريبية على أنه أحد المستفيدين مؤكداً أن المشروع قد أثبت فعاليته في تقييم جودة الخدمات على أرض الواقع .

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