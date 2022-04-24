أمير جازان يطمئن على صحة الإعلامية ” الفقيهي “بعد تعرضها لعارض صحي عقب مشاركتها بمهرجان الحريد 

محمد بن مسعود - الدمام - جــازان – فضه عطيف:

اطمأن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان مساء اليوم ، على صحة الإعلامية أفراح بنت حافظ الفقيهي ، وذلك عقب تعرضها لعارض صحي عقب تغطية مهرجان الحريد 18 بمحافظة جزر فرسان .

مثمنًا سموه دور وسائل الإعلام في تغطية مهرجان الحريد 18 ، وكافة فعاليات المنطقة ومناسبتها .

وتمنى سموه الكريم ، للإعلامية “الفقيهي” موفور الصحة العافية ، من جانبها ثمنت الفقيهي إهتمام ومتابعة وحرص صاحب السمو الملكي أمير منطقة جازان -حفظة الله- بالإعلام والإعلاميين والإعلاميات بالمنطقة ، معبره عن خالص شكرها وتقديرها لسمو أمير المنطقة على اطمئنانه ولفتته الأبوية ومشاعره غير المستغربة ، داعية الله -عز وجل – أن يمتع سموه بدوام الصحة والعافية وان لا يريه مكروه في عزيز .