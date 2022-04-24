محمد بن مسعود - الدمام - جــازان – فضه عطيف:
اطمأن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان مساء اليوم ، على صحة الإعلامية أفراح بنت حافظ الفقيهي ، وذلك عقب تعرضها لعارض صحي عقب تغطية مهرجان الحريد 18 بمحافظة جزر فرسان .
مثمنًا سموه دور وسائل الإعلام في تغطية مهرجان الحريد 18 ، وكافة فعاليات المنطقة ومناسبتها .
وتمنى سموه الكريم ، للإعلامية “الفقيهي” موفور الصحة العافية ، من جانبها ثمنت الفقيهي إهتمام ومتابعة وحرص صاحب السمو الملكي أمير منطقة جازان -حفظة الله- بالإعلام والإعلاميين والإعلاميات بالمنطقة ، معبره عن خالص شكرها وتقديرها لسمو أمير المنطقة على اطمئنانه ولفتته الأبوية ومشاعره غير المستغربة ، داعية الله -عز وجل – أن يمتع سموه بدوام الصحة والعافية وان لا يريه مكروه في عزيز .
كانت هذه تفاصيل خبر أمير جازان يطمئن على صحة الإعلامية ” الفقيهي “بعد تعرضها لعارض صحي عقب مشاركتها بمهرجان الحريد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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