أمير جازان وسمو نائبه يعزيان في وفاة “بريك”

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_ جازان
قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، خالص التعازي والمواساة إلى أسرة وأبناء وذوي عضو مجلس المنطقة السابق محمد الحاج سالم بريك -رحمه الله-، الذي وافته المنية إثر معاناة مع المرض.
وسألا سموهما المولى -عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
بدروهم عبَّر أبناء وذوي الفقيد، عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه، على مواساتهما لهم، ومشاركتهما في مصابهم، سائلين الله أن يديم عليهما الصحة، وألا يُريهما أي مكروه.
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