أمانة الحدود الشمالية تطلق الاستبيان الإلكتروني للفرص الاستثمارية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الحدود الشمالية

أطلقت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة بمركز رجال وسيدات الأعمال الاستثماري عبر حسابها في موقع “تويتر” استبانات إلكترونية عامة للأخذ بآراء ومقترحات المستثمرين ولقياس نسبة رضاء المستثمرين على الخدمات المقدمة، وذلك ضمن سلسلة من الخطوات الهادفة إلى إشراك المستثمرين ورواد الأعمال في صناعة الاستثمارات البلدية وتطوير منظومة الاستثمار تماشياً مع “رؤية المملكة 2030″، والتي ترتكز على إشراك القطاع الخاص بالتنمية.

وتهدف الاستبانة الوصول إلى الملاحظات والمقترحات والصعوبات التي تواجه المستثمرين، وكذلك التوجهات المنشودة ومناحي الرضا لتحسين الأداء واقترا_ات الأمانة.

وأكد وكيل الاستثمارات ثامر بن خلف القاران استمرار إطلاق المبادرات والمشاريع الاستثمارية التي تحتضن الأنشطة السياحية والترفيهية والثقافية والرياضية للإسهام في تحقيق مفهوم أنسنة المدن وتحسين المشهد الحضري وتعزيز جودة الحياة خاصة مع توجهات “رؤية 2030”, والتي ترتكز على المجتمع الحيوي والوطن الطموح والاقتصاد المزدهر.