شكرا لقرائتكم خبر عن "التجارة": جولات رقابية على معارض السيارات لرصد المخزون وممارسات البيع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تنفذ الفرق الرقابية لوزارة التجارة، جولات تفتيشية على صالات ومعارض السيارات في مختلف مناطق المملكة، لحصر أعداد السيارات الجديدة لديها ورصد مخزونها مقارنة بالوكالات وضبط أي ممارسات بيع سلبية لديها .

وبدأت الفرق الرقابية منذ الأسبوع الماضي، جولاتها في مختلف المدن والمحافظات على الموزعين للوكالات والمعارض وصالات العرض للتحقق من جميع الممارسات التجارية التي تتم، والوقوف وجمع البيانات الرسمية للسيارات الجديدة ومصادرها، وأنواعها وتسعيرات بيعها، كما شملت الجولات مستودعات المعارض ومخزونها وحصره.