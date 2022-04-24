بعشر لغات عالمية.. الوكالة المساعدة للغات والترجمة بالمسجد النبوي تقدم خدمات الإرشاد للمصلين

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_المدينة المنورة
تقدم الوكالة المساعدة للغات والترجمة خدماتها لزوار المسجد النبوي من خلال توعيتهم وإرشادهم والإجابة على استفساراتهم في عدة مواقع في ساحات المسجد النبوي، إلى جانب خدمة التواصل الميداني المباشر مع زوار المسجد لغير المتحدثين باللغة العربية.
وتحرص الوكالة، على تقديم خدمات الترجمة، والاستفادة من الاقتراحات عن طريق مترجمين يتناوبون بعدة مواقع في الساحات، ويتواصلون مع الزوار بأكثر من 10 لغات، كاللغة الإنجليزية والأوردية والفارسية والصينية والبنغالية والروسية والتركية وغيرها.
يذكر أن عدد المستفيدين من خدمة التواصل قد تجاوز أكثر من 1000 مستفيد يومياً خلال شهر رمضان المبارك.
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