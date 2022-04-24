شكرا لقرائتكم خبر عن ترحيل 37 ألف مخالف لـ«الإقامة والعمل وأمن الحدود» خلال 20 يوما والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رحَّلت وزارة الداخلية خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، المنتهية في 20 أبريل الجاري، 37.331 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، أسفرت الحملات الميدانية المشتركة بمختلف المناطق عن ضبطهم خلال تلك الفترة.

ووفقا لبيانات الوزارة، بلغ إجمالي عدد المخالفين خلال تلك الحملات 39.800 مخالف، بكل مناطق المملكة، منهم 25.413 مخالفا لنظام الإقامة، و9.946 مخالفا لنظام أمن الحدود، و4.941 مخالفا لنظام العمل.

وأشارت إلى أن إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة بلغوا 668 شخصا، كما تم ضبط 189 شخصا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية، موضحة أنه تم ضبط 33 متورطا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

وذكرت «الداخلية» أن إجمالي من يتم إخضاعهم حاليا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 282.893 وافدا مخالفا، منهم 263.900 رجل، و18.993 امرأة.

وأوضحت البيانات أنه تمت إحالة 244.961 مخالفا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 7.938 مخالفا لاستكمال حجوزات سفرهم.

وأكدت وزارة الداخلية أن كل مَن يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يُعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، موضحة أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة الجميع على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.