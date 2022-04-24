شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مراحل لإصلاح وتوسعة طريق الجبيل - الظهران والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تنطلق أعمال إصلاح وتوسعة طريق الجبيل - الظهران ابتداء من جسر صفوى وحتى جسر النابية الثاني، في 5 سبتمبر من العام الجاري، على 4 مراحل، وفقا لما أعلنه فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمنطقة الشرقية بالتعاون مع المرور.

إغلاق كلي

وأوضح فرع «النقل» بالشرقية، أن العمل مقسم على أربع مراحل؛ المرحلة الأولى تكون ابتداء من بعد جسر صفوى حتى بعد جسر الأوجام، بطول يصل إلى 5 كيلو مترات، على أن يتم إغلاق كلي للطريق وتحويل الحركة المرورية إلى طريق الخدمة، وسيتم إغلاق الإشارة المرورية أسفل الجسر والطريق البديل للقادم من الدمام الدوران من أعلى جسر صفوى.

جسر الأوجام

وبين الفرع أن المرحلة الثانية تكون ابتداء من بعد جسر الأوجام حتى قبل جسر الجش، بطول 4 كيلو مترات على أن يتم إغلاق كلي للطريق وتحويل الحركة المرورية إلى طريق الخدمة، أما المرحلة الثالثة، فتكون بطول جسر الجش، على أن يتم إغلاق كلي للطريق وتحويل الحركة المرورية إلى طريق الخدمة، ويتم تغيير مسار الشاحنات إلى طريق الخدمة الخارجي، وذلك من جسر الجش إلى جسر النابية الثاني، وعلى القادمين من الجش متجهين إلى الدمام الدوران من أسفل جسر الأوجام.

مسار الشاحنات

وأشار الفرع إلى أن المرحلة الرابعة تبدأ من بعد جسر الجش حتى جسر النابية الثاني، بطول 2 كيلو متر، وسيكون العمل بإغلاق جزئي لمسارين وإتاحة الحركة على مسارين، ويتم تغيير مسار الشاحنات إلى طريق الخدمة الخارجي، وذلك من جسر الجش إلى جسر النابية.

تعزيز الانسيابية

وأكد الفرع أن أعمال إصلاح وتوسعة طريق الجبيل - الظهران سوف تسهم في خدمة مرتادي الطريق، ورفع مستوى السلامة، وتعزيز انسيابية الحركة المرورية عندما تعود حركة المرور إلى طبيعتها.