شكرا لقرائتكم خبر عن الإطلاع على جهود كشافة «التعليم» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - زار وفد من وزارة التعليم، منطقة المدينة المنورة؛ للوقوف على جهود كشافة وزارة التعليم والخدمات المقدمة لزوار وقاصدي المسجد النبوي الشريف في شهر ‫رمضان المبارك ومتابعة خطط وعمليات إدارة نشاط الطالبات.

وشمل برنامج الزيارة جولة مسائية ميدانية للفريق الكشفي في ساحات المسجد النبوي وزيارة معرض شؤون الحرمين، ورافق وفد التعليم خلالها مساعدة المدير العام ‫لتعليم المدينة المنورة للشؤون التعليمية مريم الجهني.

وفي ختام الزيارة، أعربت مستشارة وكيل الوزارة للتعليم العام ومساعدة مدير الإدارة العامة للنشاط الطلابي د. إيمان الفريدي عن شكرها لإدارة تعليم المدينة المنورة، وجميع منسوبات إدارة النشاط على الجهود المبذولة في أعمال الخدمة الكشفية بالتنسيق والتكامل مع جميع الجهات الحكومية والمجتمعية، التي تعكس قيمنا الإسلامية والوطنية، وتواكب تطلعات قيادتنا الرشيدة -حفظها الله-.