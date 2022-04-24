شكرا لقرائتكم خبر عن «الطوارئ والأزمات» تكثف أعمالها في العشر الأواخر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كثفت الوكالة المساعدة للأمن والسلامة ومواجهة الطوارئ والأزمات في وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، أعمالها مع دخول العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.

وأكد الوكيل المساعد للأمن والسلامة ومواجهة الطوارئ والأزمات بالوكالة سعود الصاعدي، أنه جرى العمل على تخصيص أبواب لدخول المعتكفين وتخصيص عدد من مراقبي الأمن لتأمين المواقع المخصصة لهم، وزيادة الأبواب والسلالم الكهربائية، والتأكد من سلامة وجاهزية مخارج الطوارئ، بالإضافة إلى تشكيل لجان لمتابعة مخالفات النوم في المواقع المخصصة للصلاة، وتشكيل لجنة لمتابعة مواقف السيارات لتسهيل دخول وخروج المصلين أثناء صلاة التهجد.

ويأتي ذلك ضمن حرص واهتمام وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي بالزائرين لتوفير الخدمات كافة لهم بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة -حفظها الله-.