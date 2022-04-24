شكرا لقرائتكم خبر عن تفويج 4 ملايين معتمر بالمسجد الحرام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تكاتفت جهود وكالة التفويج وإدارة الحشود والجهات المشاركة لتسخير كافة الإمكانات وتوفير الراحة للمعتمرين والمصلين مع الحفاظ على سلامة قاصدي المسجد الحرام.

وأوضح وكيل الرئيس العام للتفويج وإدارة الحشود المهندس أسامة الحجيلي، أنَّه ومنذ بداية أول يوم من شهر رمضان المبارك وحتى اليوم العشرين من رمضان جرى تفويج أكثر من 4.200.000 معتمر بالمسجد الحرام، وذلك وفق ضوابط الإجراءات الاحترازية.

وأشار الحجيلي إلى تكامل الخدمات المقدمة بالمسجد الحرام بما يتناسب مع حاجة المعتمرين والمصلين وتوفير أرقى الخدمات واستحداث المسارات لكبار السن وذوي الإعاقة، داعيًا المعتمرين إلى ضرورة التقيد بالأوقات الصادرة لهم عبر التصريح من تطبيقي «اعتمرنا» و«توكلنا».

وأوضح أن الوكالة والجهات ذات العلاقة سخرت كامل طاقاتها التشغيلية لخدمة المعتمرين خلال شهر رمضان المبارك، وتخصيص صحن المطاف للمعتمرين بالكامل، ويأتي ذلك بتوجيه من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ د.عبدالرحمن السديس، لتقديم أرقى الخدمات وفق تطلعات القيادة الرشيدة -حفظها الله-.