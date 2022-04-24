شكرا لقرائتكم خبر عن 2040 وجبة «إفطار صائم» بمستشفى حفر الباطن المركزي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يقيم مستشفى حفر الباطن المركزي، حفل «إفطار صائم» الجماعي، وذلك طوال شهر رمضان المبارك، ويوجه هذا الإفطار للعاملين بالمستشفى من العمالة الوافدة المسلمة، ويستفيد منها ثمانية وستون عاملا يوميا، بإجمالي ألفين وأربعين وجبة طيلة شهر رمضان المبارك.

تأتي هذه المبادرة امتدادًا للمبادرات المجتمعية التي تقيمها صحة حفر الباطن للعاملين بالمستشفيات من العمالة الوافدة المسلمة؛ وذلك لتخفيف عبء الصيام عنهم ولمشاركتهم فرحة الإفطار.