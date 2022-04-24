شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا يمكن تجنب انتفاخ البطن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يمكن تجنب انتفاخ البطن في نهار رمضان، باتباع بعض النصائح المهمة، وهي تجنب تناول الأطعمة المقلية والدهون المشبعة، وتجنب تناول الأطعمة التي تحتوي على كمية كبيرة من الكربوهيدرات أو السكريات، والغنية بالبهارات أو الحارة، والمشروبات الغازية.

ويجب الحرص على تناول الخضراوات «الخس والطماطم» والفواكه «الشمام والعنب والتوت والكرز والأفوكادو» التي تبقي جسم الفرد رطبا، إضافة إلى شرب الماء على فترات من الفطور إلى السحور، إذ تساعد السوائل في الهضم والتخلص من الغازات.

ويساعد البوتاسيوم في طرد الصوديوم والماء من الجسم، ومن ثم يقلل من الانتفاخ، لهذا قد يساعد تناول ثمرة من الموز في ذلك، كما يعتبر الليمون والبرتقال والمانجو من الخضراوات والفواكه التي تساعد على تهيُّج المثانة، وبالتالي إدرار البول بشكل طبيعي، ما يساعد في تقليل كمية الملح التي يحتفظ بها الجسم، وبالتالي تقليل الانتفاخ، كما يُمكن الاستعانة ببعض الأطعمة المحتوية على الألياف للتخلص من الانتفاخ أو تجنبه، مثل بذور الشيا (بعد نقعها بالماء)، والأفوكادو، كما ينصح بتناول كميات أقل من الطعام، وعلى مراحل.

وتعتبر ممارسة الرياضة ضرورة، ولو المشي لدقائق محددة يوميا بعد الإفطار بساعتين، فذلك يساعد في تعزيز الهضم ومنع انتفاخ البطن.