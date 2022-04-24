شكرا لقرائتكم خبر عن 170 جولة تفقدية على مراكز الجبيل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال رئيس بلدية محافظة الجبيل م. فارس آل عريج: إن البلدية رصدت 17.500 ريال قيمة للمخالفات من خلال 170 جولة رقابية، وتكثف أعمالها في شهر رمضان المبارك على المطاعم ومراكز التسوق الغذائي ومحلات اللحوم وغيرها.

وأوضح أن هذه الجولات للتأكد من جودة المعروض وسلامته وتقيد العاملين فيه بالاشتراطات الصحية المطلوبة، من شهادات صحية، والكشف المباشر على سلامة العاملين في هذه المحلات، ثم يتبع ذلك الوقوف اليومي على المطاعم للكشف والتفتيش على سلامة المعروض، والتأكد من تطبيق العارضين للاشتراطات الصحية.