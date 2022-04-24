شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الصيني: زرت جميع مناطق المملكة.. و«الكبسة» شهية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أبدى السفير الصيني لدى المملكة تشن وي تشينغ، إعجابه باستثمارات المملكة، وطموحها في تنويع اقتصادها، وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا في حواره لـ«اليوم» إلى أنه زار جميع مناطق المملكة الثلاث عشرة، من الصحراء إلى البحر، ومن التلال إلى الوديان، ومن المدن إلى القرى، لمعرفة التاريخ والثقافة السعودية ، وإلى نص الحوار:

كيف تقضي يومك في شهر رمضان المبارك؟

في الصباح الباكر، أقوم ببعض التمارين البدنية، ثم أبدأ أعمال اليوم، وأنا أؤمن بأن الجسم الصحي والسليم يمكنه أن يجعلني في حالة أفضل للشروع في العمل.

وفي الوقت الحاضر، حافظت العلاقات الصينية السعودية على اتجاه تنموي صحي ومستقر وقوي، كما أن التعاون والتبادل بين البلدين مستمر بالتعمّق والتوسع في مختلف المجالات، لذلك، حتى خلال شهر رمضان، لا يزال لدي الكثير من العمل، حيث أزور الدوائر الحكومية، ووسائل الإعلام، ومراكز الفكر، وما إلى ذلك؛ لتبادل الآراء ووجهات النظر مع الشخصيات من مختلف الأوساط حول تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية. منذ متى تعمل بالمملكة؟جئت إلى المملكة العربية السعودية في شهر أبريل من عام 2019، وسابقا أتيت إلى المملكة عدة مرات في رحلات عمل قصيرة، ولكني في هذه السنوات، عرفت الكثير عن السعودية، وشهدت تصميم المملكة على الإصلاح، وتعزيز تحقيق رؤية 2030، وقد تحققت بالفعل إنجازات تنموية ملحوظة في المجالات الاقتصادية والعلمية والتكنولوجية والثقافية والرياضية وغيرها من المجالات.

وما أكثر ما أعجبك؟ وفي العام الماضي، زرت مدينة نيوم ثلاث مرات، كان آخرها عندما شاركت في حفل إطلاق مدينة أوكساچون الصناعية، وأُعجبت باستثمارات المملكة وطموحها في تنويع اقتصادها وتحقيق التنمية المستدامة، وشاركت في «موسم الرياض» الثري بالأنشطة المتنوعة، وشعرت بالمملكة المنفتحة والحيوية والمزدهرة.

وما المناطق التي لفتت نظرك؟زرت جميع مناطق المملكة، من الصحراء إلى البحر، ومن التلال إلى الوديان، ومن المدن إلى القرى؛ لمعرفة التاريخ والثقافة السعودية، ولدي انطباع جيد عن كل مكان ذهبت إليه، وإن كان لابد من الحديث عن الأماكن ذات الانطباعات الفريدة، فالمكان الأول هو الدرعية، حيث سجّلَت الدرعية عملية تطوير المملكة، أما ثاني مكان فهي مدينة العُلا القديمة، والتي عكست جهود المملكة لحماية التنوع الثقافي.

والمكان الثالث هو جامعة الأميرة نورة، التي عكست أيضًا الإنجازات في تمكين المرأة.

ما العادات السعودية التي أعجبت فيها؟الصين بها 23 مليون مسلم، وهم مثل المسلمين في السعودية، فخلال شهر رمضان يصومون ويتجمعون ويزورون الأقارب والأصدقاء، ويستمتعون بوجبات الإفطار الغنية والمتنوعة كل يوم.

وما أبرز الأطعمة التي أعجبتك؟في المملكة، توجد التمور والقهوة السعودية و«الكبسة» وهذه هي الأكلات الشهية المفضلة لدي، وتمر «العجوة» من المدينة المنورة له طعم حلو، وحبوب البن في منطقتي جازان وعسير كذلك.