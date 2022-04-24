شكرا لقرائتكم خبر عن اكتمال ممشى حي الحمراء بطول 1100م والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكملت بلدية محافظة الخبر تنفيذ ممشى ومتنزه الحمراء، بمساحة تزيد على 35 ألف متر مربع، وذلك ضمن خطط البلدية الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة المنشودة، وتعزيز معايير جودة الحياة، وتوفير أرقى مستويات الحياة والبيئة السكنية والمرافق الترفيهية التي تحقق تطلعات المجتمع وتلبي احتياجاتهم.

وأوضح رئيس البلدية م. مشعل الحربي، أن الممشى الجديد يقع بحي الحمراء بمحافظة الخبر، بطول 1100م، وعرض يتجاوز 35 مترا، ويضم مسارا خاصا لذوي الإعاقة البصرية، كما يتضمن مسطحات خضراء بمساحة إجمالية تزيد على 16000م2، وأكثر من 250 شجرة على امتداد الممشى، إضافة إلى زراعة 3500 شجيرة وزهرة، وكراس للجلوس.

وأكد أن حرص بلدية محافظة الخبر يأتي ضمن إستراتيجية أمانة المنطقة الشرقية، على إقامة المماشي الرياضية في عدد من المواقع لمواكبة التطور الحضاري والعمراني الذي تشهده الخبر، وتوفير الخدمات والوسائل التي تعزز من مكانة الخبر كمدينة حديثة متكاملة الخدمات في إطار إستراتيجية تطوير المرافق الترفيهية للمواطنين والمقيمين، ولضمان مستوى الحياة الأفضل والبيئة المستدامة للسكان.مشيرا إلى أن المحافظة تضم حاليا 18 ممشى في عدد من الأحياء السكنية والكورنيش والواجهة البحرية والمواقع الحيوية، بالإضافة إلى المماشي المنتشرة في الحدائق العامة والمتنزهات كافة.