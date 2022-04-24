شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 107 مخيمات عشوائية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أزالت بلدية غرب الدمام بالتعاون مع شرطة مطار الملك فهد الدولي بالدمام، 107 مخيمات وصنادق مخالفة، خلال شهر رمضان المبارك، وذلك في المناطق الواقعة على طريق مطار الملك فهد «صفوى» جنوب وشرق المطار، استكمالا لأعمال إزالة المخيمات العشوائية.وأوضح رئيس البلدية م. فايز الشمري، أن إدارة الرقابة والنظافة في البلدية وبالتعاون مع شرطة مطار الملك فهد الدولي، أشعرت أصحاب المخيمات والصنادق قبل الإزالة من قبل اللجنة.وأشار إلى أن هذه الحملات امتداد للحملات السابقة للجنة إزالة المخيمات التي تتم من خلال فريق متخصص، يتابع وضع هذه المخيمات ويعمل على إزالتها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وأن هذه الإزالة تأتي ضمن إزالة التعديات والعشوائيات التي تشوه المنظر العام، مشيدا بأصحاب المخيمات والصنادق الذين تعاونوا مع البلدية وأزالوا مخيماتهم وصنادقهم العشوائية، داعيا في الوقت نفسه أصحاب المخيمات والصنادق إلى تجنب التخييم وعدم وضع الصنادق في الأماكن الممنوعة.