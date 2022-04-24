شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية بقيق توزع 800 وجبة إفطار صائم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت بلدية محافظة بقيق مبادرة تطوعية، «إفطار صائم»، ولمدة 4 أيام، وزعت خلالها 800 وجبة إفطار على المواطنين والمقيمين، بالتعاون مع أحد شركائها الإستراتيجيين.

وحددت البلدية الأماكن عند الإشارات الرئيسية على مدخل محافظة بقيق الشمالي، ومدخل المحافظة الجنوبي، لتنفيذ المبادرة. وبدأت المبادرة يومها الأول في الثامن عشر من شهر رمضان المبارك بمشاركة المتطوعين، وتم توزيع ما يقارب 300 وجبة في اليوم الأول للمبادرة، واستمرت المبادرة إلى يوم الحادي والعشرين من شهر رمضان المبارك، بتوزيع ما مجموعه 800 وجبة إفطار.

وأوضح رئيس البلدية م. بادي القحطاني، أن المبادرة تأتي ضمن المبادرات المجتمعية التي تنفذها أمانة المنطقة الشرقية، لمشاركة الصائمين فرحة الإفطار بحكم وجودهم خارج منازلهم وقت الإفطار، بتقديم وجبات إفطار ذات قيمة وجودة غذائية. وأكد أن هذه المبادرة تأتي ضمن حزمة مبادرات تم التخطيط لها وجدولتها ضمن البرامج التطوعية التي سيتم طرحها خلال الفترة القادمة من خلال المنصة الوطنية للعمل التطوعي وإدارة المبادرات التطوعية في بلدية محافظة بقيق.