شكرا لقرائتكم خبر عن مخالفة 35 منشأة غذائية بالجبيل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت بلدية محافظة الجبيل عددا من الجولات الرقابية منذ بداية شهر رمضان المبارك، على محلات النفع العام كمحلات التموينات الغذائية ومحلات الحلويات والعصائر والمطاعم وأماكن تقديم الوجبات السريعة، أسفرت عن زيارة 166 منشأة تجارية، ومخالفة 35 منشأة.وأوضح رئيس البلدية م. فارس آل عريج، أن البلدية استعدت في وقت مبكر لاستقبال فصل الصيف وشهر رمضان المبارك لهذا العام 1443هـ، من خلال تكثيف الجولات الرقابية للتأكد من سلامة الأغذية المبيعة في المحلات وصلاحيتها وطريقة التخزين وجودة التهوية والتبريد ونظافتها ووجود رخص سارية للمحلات وللباعة، إضافة إلى وجود أجهزة البيع لديها وترتيب البضائع حسب الشروط الصحية السليمة لها، والتأكيد على وضع التسعيرة على البضاعة المعروضة وعدم مخالفتها أنظمة البيع.

ولفت م. آل عريج إلى أن البلدية نفذت جولات رقابية خلال بداية شهر رمضان الكريم، تم خلالها سحب 55 عينة غذائية مخبرية، ومسحات للعاملين بالتعاون مع مختبر الأمانة، ومصادرة وإتلاف 120 لترا من الزيوت التالفة والمعاد استخدامها، ونحو 250 كجم من المواد الغذائية مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستخدام الآدمي، بالإضافة إلى مخالفة منشآت بسبب تدني مستوى النظافة العامة، وسوء تداول وتخزين الأطعمة والمواد الغذائية.