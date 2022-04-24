شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين مبادرة «دعم» للاستقرار الأسري بتبوك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشنت جمعية استقرار للتنمية الأسرية بمنطقة تبوك، أمس الأول، مبادرة «دعم»، إحدى مبادراتها المجتمعية بالمنطقة، بحضور مدير عام الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك منيف بن هابس الحربي، ورئيس مجلس إدارة الجمعية جمال الفاخري، وعدد من أعضاء المجلس.وتوفر المبادرة دعما ماليا للمتزوجين حديثا، بمساعدة مقطوعة قدرها 10 آلاف ريال، وفق الضوابط والاشتراطات التي أعدتها الجمعية، انطلاقا من رؤيتها لتوسيع مبادراتها ومشاريعها، بهدف الإسهام في تحقيق الاستقرار الأسرى، وسعيها الدؤوب منذ تأسيسها لأن تكون في طليعة الجهات الرائدة بتقديم خدمات وبرامج في تكوين أسرة مستقرة، وتأهيلهم نفسيا واجتماعيا وصحيا واقتصاديا.