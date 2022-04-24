شكرا لقرائتكم خبر عن تهيئة جميع الجوامع والمصليات المكشوفة كافة لاستقبال المصلين في العيد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وجَّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ د. عبداللطيف آل الشيخ، أمس، فروع الوزارة بمناطق المملكة بتهيئة جميع الجوامع والمصليات المكشوفة في مناطق المملكة لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك للعام الجاري 1443هـ، حاثّاً على بذل المزيد من الجهد لتهيئتها للمصلين، وذلك تحقيقًا لرسالة الوزارة في خدمة بيوت الله والعناية بها ومواكبة تطلعات القيادة الرشيدة.

وأشار «آل الشيخ»، إلى تحديد وقت إقامة صلاة عيد الفطر المبارك، بعد شروق الشمس بربع ساعة بحسب تقويم أم القرى، سائلاً الله -عز وجل- أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال في هذا الشهر الفضيل.