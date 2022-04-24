شكرا لقرائتكم خبر عن 39 طن سلال غذائية رمضانية للأكثر احتياجا بالحديدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الخميس الماضي، 39 طنا و697 كيلو جراما من السلال الغذائية الرمضانية للأسر الأكثر احتياجا في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، استفاد منها 2.106 أفراد، ضمن مبادرة إطعام الرمضانية للعام 1443هـ.

يذكر أن المشروع يستهدف توزيع 8.530 سلة غذائية للفئات الأشد حاجة في 7 محافظات يمنية، يستفيد منها 76.770 فردا، بواقع 12.795 أسرة، وتأتي هذه المساعدات امتدادا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها حكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - للدول والشعوب المتضررة في جميع أنحاء العالم.