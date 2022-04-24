شكرا لقرائتكم خبر عن تطبيق أعلى المعايير الدولية والمحلية «البيئية» بمؤتمر مستقبل الطيران والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يركز مؤتمر مستقبل الطيران الذي تستضيفه الهيئة العامة للطيران المدني خلال المدة من 9 ــ 11 مايو القادم، في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات والمعارض بالرياض، في محاوره على تطبيق أعلى المعايير الدولية والمحلية في مجال الممارسات البيئية التي تترجم توجهات المملكة لضرورة المحافظة على البيئة والحرص على عدم تلوثها أو الإضرار بها.

وفي هذا الجانب تتناول الهيئة إسهاماتها في المحافظة على البيئة ومواردها الطبيعية بشكل عام، وعلى بيئة المطارات بشكل خاص، من خلال خطط للاستدامة البيئية والحد من الانبعاثات الكربونية، حيث تعمل الهيئة في إطار تشريعي وتنظيمي يساعد في المحافظة على البيئة ومواردها الطبيعية، وتبنت عددا من البرامج للمحافظة على البيئة بالتعاون مع الجهات المتخصصة في المملكة، والمنظمات الدولية في العالم، مثل منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) ومجلس المطارات الدولي (ACI).

وفي الوقت الراهن تقوم الهيئة بمتابعة وتنفيذ التقارير الخاصة لخطة تعويض الكربون وخفضه في الطيران الدولي (CORSIA)، إذ عملت على استحداث ونشر اللائحة التنفيذية GACAR PART 157 الخاصة به، عبر موقع الهيئة الإلكتروني؛ بهدف تخفيض انبعاثات الكربون الصادرة من الرحلات الدولية من خلال رصد واستقصاء كمية الانبعاثات الصادرة من الناقلين الجويين الوطنيين للرحلات الدولية والخاضعين للخطة، إذ يجري جمع التقارير من الناقلين الجويين بعد مراقبة وتسجيل رحلاتهم الدولية، والتحقق منها عن طريق متعهد معتمد وفق إطار زمني محدد خلال العام، ومن ثم المتابعة وفق آلية معينة، وعمل التحليلات اللازمة لرفع التقارير إلى المنظمة الدولية للطيران المدني (ICAO) وفق الإطار الزمني بشكل سنوي.

سينطلق مؤتمر مستقبل الطيران بحضور نخبة من ممثلي قطاع الطيران المدني حول العالم ورفيعي المستوى لقادة الطيران المدني من مختلف الدول والمنظمات علاوة على الرؤساء التنفيذيين لعدد من شركات النقل الجوي الدولية ومجموعة من رجال الأعمال وسط مشاركة أكثر من 120 متحدثا، وستُعقد 40 جلسة موزعة على ثلاثة أيام لاستشراف مستقبل الطيران.