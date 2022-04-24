شكرا لقرائتكم خبر هيئة بوابة الدرعية تحصد جائزة عالمية لحدث «جوهرة المملكة» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حصدت هيئة تطوير بوابة الدرعية في باريس جائزة عالمية، بعد منافستها من خلال حدث الافتتاح التاريخي لـ»جوهرة المملكة»، الذي أقيم برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، في 2019 بالشراكة مع شركة الرؤى التنفيذية (EVI)، حيث تكونت المنافسة من مجموعة من الأحداث والفعاليات الكبرى التي تنتجها العلامات التجارية العالمية الرائدة لتنال الهيئة جائزة الحدث الاستثنائي المرموق ضمن جوائز هيفنت «Heavent» الرائدة في الصناعة.

وتعد فعالية «جوهرة المملكة» أول لبنة توضع في مشروع تطوير منطقة الدرعية التي تمثل مهد الدولة السعودية ونواة تأسيسها قبل نحو 300 عام، وتضم حي الطريف التاريخي المدرج بقائمة اليونيسكو للتراث العالمي، لتحويلها إلى وجهة سياحية ثقافية عالمية المستوى، كما جعلت تلك الأمسية التاريخية من الدرعية وجهة رئيسة في المشهد السياحي الجديد للمملكة.

ونجحت شركة الرؤى التنفيذية (EVI)، في إنتاج حدث ملحمي على مستوى عالمي باستخدام تقنيات هي الأولى من نوعها ودعامات هوائية خاصة، حيث تضمن عروضا حية وإسقاطات ثلاثية الأبعاد بالغة الدقة على جدار من طوب اللبن بطول 350 م وألعاب نارية وسيمفونيات لأوركسترا مكونة من 100 آلة موسيقية، حيث كان محور الحدث عبارة عن فيلم مصور مدته 38 دقيقة مع تسجيل أصلي أُنتج بالتقنيات المستخدمة في صناعة الأفلام الروائية.

وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة جيرارد إنزيريلو، أن قيادة مشروع بحجم ومكانة وأهمية مشروع الدرعية هي مسؤولية عظيمة، مشيرا إلى أنهم استشعروا المسؤوليات الجسام الملقاة على عاتقهم عند وضع حجر الأساس الأول في الدرعية. وأكد أن من الواجب صناعة حدث يليق بهذه اللحظة التاريخية، ويرتقي إلى تطلعات القيادة الرشيدة.

وقال إنزيريلو «لقد كان أمرا مشرفا أن نتابع رؤيتنا للحدث وهي تتجسد بشكل إبداعي من قبل شركة الرؤى التنفيذية (EVI)، بدءا من أنشطة البناء والتصميم والخدمات اللوجستية والاتصالات وخدمات الضيوف»، لافتا إلى أن الحصول على هذه الجائزة العالمية في هذا المجال المرموق يعد مدعاة للفخر والاعتزاز، مقدما هذا الإنجاز إلى منسوبي هيئة تطوير بوابة الدرعية وشركة الرؤى التنفيذية (EVI).