لجنة شورية تناقش منهجية ومستقبل التجارة الخارجية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ناقشت لجنة التجارة والاستثمار في مجلس الشورى خلال اجتماع عقدته - عبر الاتصال المرئي - برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور فهد التخيفي، أعمال وإنجازات الهيئة العامة للتجارة الخارجية التي وردت ضمن التقرير السنوي للعام المالي 1442 / 1443هـ، والذي أحيل إلى اللجنة من المجلس لدراسته وتقديم مرئياته حياله خلال الفترة المقبلة، بحضور وكيل محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية محمد العبد الجبار، وعدد من مسؤولي الهيئة.

وبحثت اللجنة خلال الاجتماع الذي شارك فيه أعضاء المجلس أعضاء اللجنة المنهجية التي تتبعها الهيئة لتمكين مختلف القطاعات الاقتصادية من خلال السياسات والأنظمة التجارية لدعم التجارة الخارجية، وآليات تعاونها مع الجهات الحكومية، إضافة إلى استعراض رؤية الهيئة المستقبلية في الانفتاح على أسواق جديدة لدعم الاستيراد وتنمية الصادرات السعودية غير النفطية والتوسع في افتتاح ملحقيات تجارية في مجموعة دول العشرين، وما قدمته الملحقيات التجارية الحالية من فرص لتنمية الصادرات غير النفطية.

وتدارس الاجتماع الجهود والخطط المستقبلية التي تبذلها الهيئة لتعزيز رأس المال البشري المؤهل في أعمال التجارة الدولية من خلال التعاون مع الجامعات والمؤسسات التعليمية، كما أكد أعضاء اللجنة أهمية بذل المزيد من الجهود بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، لبناء قاعدة بيانات عن السلع والخدمات اللازمة لدعم الهيئة في مهامها واختصاصاتها لتطوير أعمال التجارة الخارجية.

كما استعرض الاجتماع جهود الهيئة لدعم برنامج «صنع في السعودية»، ومدى وجود سياسات أو استراتيجيات تجارية خارجية ستدعم البرنامج، إضافة إلى أهم منجزات مجالس الأعمال المشتركة، وأهم المنجزات التي حققتها مجالس التنسيق الثنائية (العربية، الآسيوية، دول العشرين، الدول الأوروبية الأخرى) خلال السنتين الماضيتين، في زيادة الصادرات أو حمايتها، والأثر المتوقع من عقدمجالس التنسيق الإقليمية في 2022 على تنمية الصادرات وتحسين الميزان التجاري.