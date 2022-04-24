شكرا لقرائتكم خبر برعاية خادم الحرمين الرياض تستضيف منتدى الأمن السيبراني نوفمبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، تنظم الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، يومي الأربعاء والخميس، التاسع والعاشر من نوفمبر المقبل، النسخة الثانية من المنتدى الدولي للأمن السيبراني في مدينة الرياض بعنوان (إعادة التفكير في الترتيبات السيبرانية العالمية). ويشارك في المنتدى نخبة من صناع القرار والرؤساء التنفيذيين من المنظمات الدولية ذات العلاقة بالمجال؛ إضافة إلى مجموعة من المتحدثين رفيعي المستوى الذين يمثلون مختلف القطاعات الحكومية والأكاديمية، وأبرز الشركات العالمية ذات العلاقة.

وأوضحت الهيئة أن المنتدى سوف يغطي عددا من الموضوعات المهمة المتعلقة بالأمن السيبراني؛ تناقش في جلسات وخطابات موزعة على مسارات مختلفة، تشمل: الوضع الحالي والمستقبلي لتهديدات الأمن السيبراني، والحلول الآمنة المبتكرة، والجوانب البشرية في الأمن السيبراني، إضافة إلى مستقبل العمل، والاستفادة من قوى السوق والحوافز الاقتصادية.

وتأتي نسخة هذا العام استمرارا لخطى النجاح الذي قوبل به الحوار الافتراضي للمنتدى، الذي عقد بتاريخ 7 أبريل 2021م، وكذلك النسخة الأولى من المنتدى التي عقدت في فبراير من 2020م، حيث شهدتا حضورا وتفاعلا متميزا من المهتمين وأصحاب العلاقة من أكثر من 100 دولة.

أهداف المنتدى:

