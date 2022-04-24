شكرا لقرائتكم خبر برعاية خادم الحرمين الرياض تستضيف منتدى الأمن السيبراني نوفمبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضحت الهيئة أن المنتدى سوف يغطي عددا من الموضوعات المهمة المتعلقة بالأمن السيبراني؛ تناقش في جلسات وخطابات موزعة على مسارات مختلفة، تشمل: الوضع الحالي والمستقبلي لتهديدات الأمن السيبراني، والحلول الآمنة المبتكرة، والجوانب البشرية في الأمن السيبراني، إضافة إلى مستقبل العمل، والاستفادة من قوى السوق والحوافز الاقتصادية.
وتأتي نسخة هذا العام استمرارا لخطى النجاح الذي قوبل به الحوار الافتراضي للمنتدى، الذي عقد بتاريخ 7 أبريل 2021م، وكذلك النسخة الأولى من المنتدى التي عقدت في فبراير من 2020م، حيث شهدتا حضورا وتفاعلا متميزا من المهتمين وأصحاب العلاقة من أكثر من 100 دولة.
أهداف المنتدى:
- فتح آفاق المعرفة حول موضوعات الأمن السيبراني
- تعزيز الاستثمار
- بناء أسس التعاون العالمي في الفضاء السيبراني
- تحفيز التطور الاجتماعي والاقتصادي في جوانب الأمن السيبراني
كانت هذه تفاصيل خبر برعاية خادم الحرمين الرياض تستضيف منتدى الأمن السيبراني نوفمبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.