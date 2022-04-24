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برعاية خادم الحرمين الرياض تستضيف منتدى الأمن السيبراني نوفمبر

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- بواسطة أيمن الوشواش - تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، تنظم الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، يومي الأربعاء والخميس، التاسع والعاشر من نوفمبر المقبل، النسخة الثانية من المنتدى الدولي للأمن السيبراني في مدينة الرياض بعنوان (إعادة التفكير في الترتيبات السيبرانية العالمية). ويشارك في المنتدى نخبة من صناع القرار والرؤساء التنفيذيين من المنظمات الدولية ذات العلاقة بالمجال؛ إضافة إلى مجموعة من المتحدثين رفيعي المستوى الذين يمثلون مختلف القطاعات الحكومية والأكاديمية، وأبرز الشركات العالمية ذات العلاقة.

وأوضحت الهيئة أن المنتدى سوف يغطي عددا من الموضوعات المهمة المتعلقة بالأمن السيبراني؛ تناقش في جلسات وخطابات موزعة على مسارات مختلفة، تشمل: الوضع الحالي والمستقبلي لتهديدات الأمن السيبراني، والحلول الآمنة المبتكرة، والجوانب البشرية في الأمن السيبراني، إضافة إلى مستقبل العمل، والاستفادة من قوى السوق والحوافز الاقتصادية.

وتأتي نسخة هذا العام استمرارا لخطى النجاح الذي قوبل به الحوار الافتراضي للمنتدى، الذي عقد بتاريخ 7 أبريل 2021م، وكذلك النسخة الأولى من المنتدى التي عقدت في فبراير من 2020م، حيث شهدتا حضورا وتفاعلا متميزا من المهتمين وأصحاب العلاقة من أكثر من 100 دولة.

أهداف المنتدى:

  • فتح آفاق المعرفة حول موضوعات الأمن السيبراني
  • تعزيز الاستثمار
  • بناء أسس التعاون العالمي في الفضاء السيبراني
  • تحفيز التطور الاجتماعي والاقتصادي في جوانب الأمن السيبراني

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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